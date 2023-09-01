В стране и мире Атомград Курчатов в Курской области атаковали два беспилотника Анна Касаткина В результате налета повреждены административное здание и жилой дом. © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости Читайте нас на: Два беспилотника атаковали Курчатов, где расположена Курская АЭС, утром в пятницу. Повреждены административное здание и жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. «Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», - написал он. По словам главы региона, на месте работают специалисты, которые оценивают размер ущерба, другие подробности уточняются. Обновлено: Губернатор Роман Стровойт уточнил, что информация о пролете второго беспилотника не подтвердилась. Первый незначительно повредил фасад нежилого здания, пострадавших нет. Ранее при обстреле украинскими боевиками деревни Елизаветовка в Курской области погиб мужчина. Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачам не удалось спасти ему жизнь. Экспертное мнение и аналитика