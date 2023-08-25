В стране и мире Старовойт: при обстреле Курской области погиб один мужчина Елизавета Кондрикова Происшествие произошло в деревне Елизаветовка в Курской области. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: В результате обстрела украинскими боевиками деревни Елизаветовка Курской области погиб один мужчина, сообщил губернатор области Роман Старовойт. «Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали всё возможное, но спасти его не удалось», - написал Старовойт в своем Telegram-канале. Он также выразил свои соболезнования семье погибшего и пообещал оказать его семье необходимую помощь. Ранее в ночь с 19 на 20 августа стало известно об атаке украинских беспилотников на курский железнодорожный вокзал, в результате пятеро человек получили ранения. При попадании дрона в здание начался пожар, его удалось потушить без жертв. Экспертное мнение и аналитика