Средства ПВО уничтожили еще один украинский БПЛА над Крымом

Российские средства ПВО отразили попытку атаки украинского БПЛА около 21:30 по московскому времени.

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Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над юго-западной частью Крыма. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

Министерство обороны России отметило, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России была пресечена около 21:30 по московскому времени.

Немногим ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов над юго-западной частью Крыма. Попытка атаки была пресечена российскими средствами ПВО около 20:30 по московскому времени, сообщили в МО РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.