Армия МО РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА над Крымом ВС РФ пресекли попытку совершить террористическую атаку киевского режима в 20:30 по московскому времени. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Дежурные средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над юго-западной частью полуострова Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «17 сентября т.г. около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщили в Минобороны России. Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. По сообщению российского оборонного ведомства, попытка совершить террористическую атаку киевским режимом была пресечена в 00:10 по московскому времени. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика