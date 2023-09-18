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Экипажи Су-34 ВКС РФ выполнили боевые вылеты в зоне СВО

03:15 18.09.2023
Экипажи Су-34 ВКС РФ круглосуточно и при любых метеоусловиях выполняют боевые задачи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей самолетов Су-34 Воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Российские летчики выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условиях.

Экипажи Су-34 ВКС РФ выполняют боевые вылеты с авиационными средствами поражения различного класса.

«Выполнили полет в зоне специальной военной операции. Согласно полетному заданию вышли в заданный район, нанесли авиационное поражение цели. Согласно радиосообщениям с земли, цель нам подтвердили, после чего вернулись на аэродром базирования», - рассказал командир экипажа Су-34.

Ранее с истребителем-бомбардировщиком Су-34 и другими видами российской боевой авиации познакомился посетивший Россию председатель КНДР Ким Чен Ын. На аэродроме глава Корейской Народно-Демократической Республики также встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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