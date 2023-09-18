Армия Экипажи Су-34 ВКС РФ выполнили боевые вылеты в зоне СВО Экипажи Су-34 ВКС РФ круглосуточно и при любых метеоусловиях выполняют боевые задачи. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей самолетов Су-34 Воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. Российские летчики выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условиях. Экипажи Су-34 ВКС РФ выполняют боевые вылеты с авиационными средствами поражения различного класса. «Выполнили полет в зоне специальной военной операции. Согласно полетному заданию вышли в заданный район, нанесли авиационное поражение цели. Согласно радиосообщениям с земли, цель нам подтвердили, после чего вернулись на аэродром базирования», - рассказал командир экипажа Су-34. Ранее с истребителем-бомбардировщиком Су-34 и другими видами российской боевой авиации познакомился посетивший Россию председатель КНДР Ким Чен Ын. На аэродроме глава Корейской Народно-Демократической Республики также встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика