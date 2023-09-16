Метеоролог Позднякова допустила «бабье лето» в конце сентября

Эксперт предупредила, что в конце последней пентады этого месяца характер погоды будет меняться.

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Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» рассказала, что в конце сентября возможно еще одно «бабье лето».

Однако, перед этим специалист предупредила, что в конце последней пентады этого месяца характер погоды будет меняться.

«Не исключено, что это произойдет в начале последней пятидневки сентября, потому что уже нас пересечет холодный атмосферный фронт, который проявит себя и дождями и значительным понижением температуры», - рассказала метеоролог.

Тем не менее Позднякова сообщила о возможной волне теплой погоды в последние дни этого месяца.

«Рассчитывать, что такая комфортная погода удержится у нас надолго не стоит, но не исключено, что бывают такие процессы, как сегодня-завтра у нас произошел перебой этой теплой погоды, потому что ночь была прохладной, и день сегодня прохладный. Не исключено, что и в конце сентября возможна еще одна волна более теплой погоды, чем то, что мы будем наблюдать в начале последней пятидневки сентября», - рассказала метеоролог.

Ранее Татьяна Позднякова рассказала нам, что на следующей неделе воздух может прогреться до +25 градусов тепла. Она не исключила, что выходные следующей недели могут стать самыми теплыми днями сентября.