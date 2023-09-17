Водитель внедорожника протаранил 10 авто на Липецкой улице

Правонарушитель совершил 10 аварий и скрылся с места.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На юге Москвы водитель внедорожника ударил 10 автомобилей. ДТП произошло на Липецкой улице. Нарушителя задержали, произошло это уже в Подмосковье.

МВД РФ сообщило, что по пути водитель этого внедорожника совершил около десяти аварий с участием транспортных средств. После этого он скрылся, пострадавших нет.

Один из свидетелей попытался догнать злоумышленника. Он поехал за ним на своем Porsche.

Ранее мы показали кадры ДТП на Садовой-Спасской улице. Тогда водитель белой иномарки наехал на людей, стоящих у неисправного автомобиля. Пострадал мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии.