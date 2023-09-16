В стране и мире Опубликованы кадры последствий ДТП на Садовой-Спасской в Москве Игнат Далакян На кадрах - предполагаемый водитель иномарки, устроивший ДТП. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Опубликованы кадры с места дорожно-транспортного происшествия на Садовой-Спасской улице в Москве. На видео предполагаемый виновник ДТП, водитель иномарки. Место оцеплено полицией. Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело после происшествия. Напомним, водитель белой иномарки наехал на людей, стоящих у неисправного автомобиля. Пострадал мужчина, сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ранее москвич на каршеринге влетел в автобус на перекрестке и скрылся с места инцидента. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина, которой потребовалась госпитализация Экспертное мнение и аналитика