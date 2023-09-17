Средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА над Белгородской областью

В 20:40 по московскому времени российские военные предотвратили террористическую атаку противника на территории Белгородской области.

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Российские средства ПВО в 20:40 по московскому времени ликвидировали украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - говорится в сообщении.

Российским военным вновь удалось отразить террористическую атаку Киева на территории России.

Десятью минутами ранее, в 20:30, дежурные средства ПВО расправились с двумя беспилотниками в юго-западной части Крыма.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.