Средства ПВО ликвидировали украинский БПЛА над Белгородской областью
В 20:40 по московскому времени российские военные предотвратили террористическую атаку противника на территории Белгородской области.
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Российские средства ПВО в 20:40 по московскому времени ликвидировали украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - говорится в сообщении.
Российским военным вновь удалось отразить террористическую атаку Киева на территории России.
Десятью минутами ранее, в 20:30, дежурные средства ПВО расправились с двумя беспилотниками в юго-западной части Крыма.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.