МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Беспилотник был сбит средствами ПВО над территорией Белгородской области.

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Министерство обороны России сообщило об очередной попытке киевского режима совершить атаку беспилотниками на объекты на территории РФ. Попытка проникновения произошла 16 сентября около 13:00 по московскому времени.

Вражеский беспилотный летательный аппарат были сбит дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Ранее в Калужской и Тверской областях средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника. Ночью 16 сентября аппараты были запущены для совершения терактов на территории РФ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов