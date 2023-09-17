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Юлия Шойгу в день рождения Центра психологической помощи МЧС вспомнила, как зародился проект

Елизавета Егорова
17:51 17.09.2023
Специалисты Центра психологической помощи МЧС России разговаривают с пострадавшими от пожаров и ДТП, а также с родственниками погибших.
Юлия Шойгу в день рождения Центра психологической помощи МЧС вспомнила, как зародился проект
© Фото: МЧС РФ
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Психологическая служба спасения России празднует сегодня свой 24-й день рождения. Специалисты ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» круглосуточно помогают россиянам, попавшим в беду: пострадавшим при пожарах, ДТП или оказавшимся на грани суицида.

Идея создания такого центра появилась еще в 1995 году после страшного землетрясения в Нефтегорске. Осуществить ее удалось четырьмя годами позже. Руководителем службы уже больше 20 лет является Заслуженный спасатель Российской Федерации Юлия Шойгу.

«При создании нашей службы планировалось, что основные потребители - сотрудники нашего ведомства, но наша помощь как профессионалов нужна не только специалистам, работающим на ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и пострадавшим и их близким», - рассказала Шойгу.

Сотрудниками организации являются более 900 специалистов, которые работают в Москве и филиалах центра в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе, Санкт-Петербурге. В 2022 году сотрудники ФГБУ помогли пострадавшим и родственникам погибших более 6 000 раз.

Ранее Юлия Шойгу на форуме «Армия-2023» обсудила на круглом столе методы психологической помощи участникам СВО и их близким людям. У обсуждения были две главные темы: нормативно-правовое обеспечение этой деятельности и подготовка психологов.

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