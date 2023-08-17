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Поддержка участников СВО и эпоха перемен: Юлия Шойгу рассказала об эволюции психологической помощи в РФ

Алексей Курильченко
17:37 17.08.2023
Центр экстренной психологической помощи уделяет особое внимание не только участникам СВО, но и вопросам психологического просвещения и освоения новых технологий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
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Директор Центра экстренной психологической помощи Юлия Шойгу в студии телеканала «Звезда» рассказала о своем участии на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». В рамках форума состоялся круглый стол, главной темой которого стало обсуждение методов психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

«Тема этого круглого стола - психологическая помощь участникам специальной военной операции. Организаторов этого круглого стола три - психологическая служба МЧС, Департамент психологической работы Минобороны и государственный фонд "Защитники Отечества". Когда возникла идея, что такой круглый стол нам нужен, мы были потрясены, какой большой интерес эта тема вызывает у психологов, у специалистов в этой области. У нас огромное количество территориальных подключений. Сами собой сформулировались три основные темы. Нормативно-правовое обеспечение этой деятельности, подготовка психологов - потому что тема работы с последствиями травматического стресса сложная и очень деликатная, специалистам нужно  уметь с этим работать. Третья тема - возможности классических  психологических инструментов и новых достижений науки», - рассказала Шойгу.

Все три темы обсуждались в течение всего времени проведения круглого стола на форуме «Армия-2023». По мере формирования программы круглый стол превратился в лабораторию, своеобразную демонстрацию новых образовательных и профессиональных инструментов, которые можно использовать для решения задачи помощи участникам боевых действий.

В феврале этого года МЧС запустило образовательные онлайн-курсы с лекциями для всех желающих. Юлия Шойгу выступала в рамках этих курсов с темой оказания психологической помощи при посттравматическом стрессе.

«Мы запустили такой проект совместно с одним из наших партнеров - Центром психологического консультирования, - и каждый месяц у нас проходит такая встреча в гибридном формате. Желающие приходят непосредственно в аудиторию, а остальные подключаются и слушают материал онлайн. Важно делиться теми наработками, которые есть у нашей службы. Их у нас немало, и за более чем 20 лет накоплен большой опыт, которым неприлично было бы не делиться с теми, кто заинтересован в освоении психологического инструментария по работе с травмой», - рассказала Юлия Шойгу.

Трансляция курсов была организована на целую сеть регионов РФ - особое внимание им уделяли в новых субъектах страны. При этом аудитория продолжает постоянно расти.

Также Юлия Шойгу рассказала о том, как можно адаптироваться к стрессовой ситуации в нынешнее непростое время, и описала психологический портрет человека в 2023 году.

«В качестве общей рекомендации - к своему стрессу надо готовиться. Чем больше мы знаем и умеем, чем больше мы прислушиваемся к себе, чем мы внимательнее, чем больше ресурс адаптации, отдыха и восстановления сил, тем комфортнее мы себя чувствуем в обычной жизни и в сложных кризисных ситуациях тоже. Сейчас из тех запросов, которые поступают к нам по разным каналам, на первые места выходит тема тревожности. Это не случайно, нам выпало последние годы жить в эпоху перемен. Перемены всегда заставляют нас мобилизоваться, что-то поменять в своем поведении. Ну а тревога, к сожалению, неизбежный спутник этого процесса», - сказала Шойгу.

На фоне роста потребности психологической помощи стало расти и ее качество. Со времен пандемии в России начали активно и продуктивно развиваться технологии ее оказания. Особую роль в этом играет психологическое просвещение, создавая условия для того, чтобы люди узнавали больше нового о своем психологическом здоровье. Просвещение дает возможность сформировать культуру взаимодействия, в том числе и со специалистом-психологом.

«Наверное, будет не точна, но близка к теме цитата из книжки "Золотой ключик, или Приключения  Буратино", когда Мальвина, обращаясь к своим друзьям, говорит: "Мальчишки, несмотря на то, что вы большие герои и спасли нас от собак, это не отменяет для вас обязанности мыть руки перед едой". Мы понимаем, что пожарный, спасатель, военнослужащий или врач может кого-то спасти, защитить, вылечить только тогда, когда у него самого все хорошо. Когда он здоров, счастлив и уверен в том, что он делает», - отметила Юлия Шойгу.

Полное интервью с директором Центра экстренной психологической помощи Юлией Шойгу на форуме «Армия-2023» смотрите в видео к данной новости.

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