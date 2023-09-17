Юрий Антонов рассказал, что лучшие песни СССР написаны на стихи Добронравова

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Советский и российский композитор, музыкант Юрий Антонов в беседе со «Звездой» рассказал, что Николай Добронравов внес огромную силу в отечественное искусство.

«Конечно, он замечательный человек. Очень доброжелательный. Чрезвычайно талантливый. Все лучшие песни, которые были написаны в период СССР принадлежат его стихам. И, конечно же, это были патриотически настроенные песни в основе своей, но они были в то же время очень лиричные», - рассказал Антонов.

Композитор отметил, что уход из жизни Николая Добронравова является большой утратой. По его словам, люди, которые его знали со времен Советского Союза очень скорбят по поэту.

«Он внес огромную свою силу, мощь поэзии песенной. Он не был шлягерным поэтом, но он был очень весомым. Мы его очень чрезвычайно уважали. Я очень опечален», - сказал музыкант.

Ранее Владислав Третьяк рассказал, как Николай Добронравов приезжал на олимпиады и выступал перед спортсменами вместе с Александрой Пахмутовой. Президент Федерации хоккея России назвал Добронравова другом спортсменов.