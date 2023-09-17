Владислав Третьяк рассказал, как Добронравов поддерживал спортсменов на олимпиадах

Владислав Третьяк отметил, что таких талантливых и легендарных людей всегда будут помнить.

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Советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в беседе со «Звездой» вспомнил, как ушедший из жизни Николай Добронравов выступал перед спортсменами на многих олимпиадах.

«Спортивная семья понесла большую утрату, потому ушел из жизни талантливый, легендарный человек, который был друг спортсменов», - сказал Владислав Третьяк.

Советский хоккеист напомнил, что все спортивные песни, которые сегодня исполняются связаны с Николаем Добронравовым.

«Мы действительно очень любили и будем любить, и будем все время вспоминать, потому что таких людей нельзя забывать», - сказал президент Федерации хоккея России.

Он также вспомнил, как Николай Добронравов поддерживал спортсменов перед сложными стартами, выступая с Александрой Пахмутовой.

«Просто потрясающий человек, который вместе с Александрой Пахмутовой приезжал на многие олимпиады, и у нас был специальный такой закрытый концерт, и перед самыми сложными стартами он выступал, и читал стихи свои, Пахмутова пела», - вспоминает Третьяк.

Ранее Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о своей полувековой дружбе с Николаем Добронравовым. По его словам, в основе советского песенного искусства лежит творчество Добронравова и Пахмутовой.