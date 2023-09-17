Советник главы офиса Зеленского Подоляк назвал азиатов людьми с низким IQ, чем подставил его перед предстоящим саммитом СБ ООН по Украине.

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у жителей Индии и Китая низкий IQ. По мнению бывшего морского пехотинца ВС США Брайана Берлетика, такой выходкой Подоляк сильно подпортил имидж Зеленского перед предстоящим 20 сентября заседанием Совета Безопасности ООН по Украине.

«Кого он собирается переманивать на свою сторону? Его старший советник только что назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ», - говорит Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованному на его YouTube-канале.

Берлетик заявил, что у Зеленского не получится переманить на свою сторону страны Юго-Восточной Азии, которые оставались нейтральными в отношении конфликта на Украине: слова Подоляка оскорбили народы, проживающие на этих территориях.

Ранее глава офиса президента Украины заявил, что Западные союзники Киева поддерживают любые атаки на территории России, в том числе удары по инфраструктуре Крыма. По его словам, раньше по этому вопросу еще были споры, однако сейчас страны пришли к полному консенсусу.