WSJ: дождь и холод не дадут Украине прорвать российскую оборону

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Дождливая и холодная погода станет дополнительной сложностью для Украины в ее попытках прорвать российскую оборону. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Газета поговорила с рядовым воздушно-разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Александром Солонько. Ссылаясь на него, издание заявило, что «следующий враг Украины на поле боя» - это плохая погода. Из-за холода и дождя ВСУ не смогут полноценно перемещаться и пользоваться техникой. В связи с этим украинское контрнаступление, будет осложнено и прорвать российскую оборону не удастся.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ в зоне спецоперации держат активную оборону. По его словам, главная задача сейчас - выбить технику противника.