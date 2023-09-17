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Раймонд Паулс рассказал о вкладе Николая Добронравова в советскую музыку

Алексей Курильченко
10:54 17.09.2023
Композитор отметил, что вместе с Пахмутовой поэт создал несколько песен, прогремевших на всю страну.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov, Russian Look, Globallookpress
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Композитор, народный артист СССР Раймонд Паулс в беседе со «Звездой» рассказал о творческом наследии, который оставил после себя поэт-песенник Николай Добронравов. Многие из них, написанные в тандеме с Александрой Пахмутовой, стали хитами.

«Он был все время рядом в период советской эстрадной песни и, конечно, играл свою роль. Вместе с Пахмутовой они создали несколько очень популярных песен в свое время. Я помню эти мелодии - с Олимпиады-80, с медвежонком - красивая мелодия, хорошие стихи», - рассказал Паулс.

Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни. Об этом «Звезде» сообщил руководитель театра танца «Рандеву», помощник семьи Добронравова Евгений Малышко.

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