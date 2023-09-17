Поэтесса Рубальская заявила, что песни Добронравова не забудут никогда

По словам Рубалськой, песни Добронравова должен был слышать каждый, но не все знают его имя.

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Поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская в беседе со «Звездой» рассказала о важности творчества поэта-песенника Николая Добронравова для отечественной музыки. По словам артистки, несмотря на то, что имя Добронравова знают не все, его песни слышал каждый россиянин.

«Какая печальная новость, что умер Добронравов. Он великий поэт, хотя не очень модно его имя. Но песни, написанные им, знают и помнят все, и не забудут никогда. Немножко в тени своей гениальной супруги он прожил свою жизнь и очень жалко, что они расстались в конце жизни. Мне хотелось думать, что они как в сказке - "жили долго и счастливо и умерли в один день". Но этот день настал раньше для него», - рассказала поэтесса.

Рубальская также рассказала, что свет души поэта сохранится в памяти людей - в песнях «Главное, ребята, сердцем не стареть» и «Надежда».

Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой, скончался на 95-м году жизни. Об этом «Звезде» сообщил руководитель театра танца «Рандеву», помощник семьи Добронравова Евгений Малышко.