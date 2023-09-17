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Украинские боевики обстреляли Светлодарск из HIMARS

Дарина Криц
00:29 17.09.2023
Разрушены три жилых дома и СТО.
Украинские боевики обстреляли Светлодарск из HIMARS
© Фото: Ourway Telegram
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Украинские боевики нанесли удар по городу Светлодарск в ДНР. Семь мирных жителей погибли.

По сведениям телеграм-канала ЧП Донецк Z, противник открыл огонь около 17 часов по местному времени. Удар нанесен из реактивной артиллерии производства США.

«ВСУ открыли огонь по городу из HIMARS. Разрушены три жилых дома и СТО», - приводится информация.

Прежде боевики за пять минут выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО. Также в 20:40 они обстреляли Киевский район Донецка тремя кассетными снарядами калибром 155 миллиметров, а немного позже выпустили еще два обычных снаряда того же калибра.

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