Бойцам ВДВ вручили награды за мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО
Военнослужащим Воздушно-десантных войск России на передовой в зоне проведения специальной военной операции вручили государственные награды. Кадры церемонии публикует Министерство обороны России.
Среди награжденных воины-десантники, проявившие мужество и отвагу при выполнении боевых задач.
Десантники награждены знаками отличия «Георгиевский крест» IV степени, медалями Жукова, Суворова, «За отвагу», «За спасение погибавших».
Начальник штаба одного из соединений Воздушно-десантных войск поблагодарил своих десантников за героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач, а также пожелал скорейшей Победы.
Ранее Минобороны опубликовало кадры награждения на передовой бойцов Центрального военного округа. Награды вручили представители командования группировки «Центр» и командир подразделения.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов