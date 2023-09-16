Армия спецоперация Бойцам ВДВ вручили награды за мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО Десантников поблагодарили за героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач и пожелали скорейшей победы. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащим Воздушно-десантных войск России на передовой в зоне проведения специальной военной операции вручили государственные награды. Кадры церемонии публикует Министерство обороны России. Среди награжденных воины-десантники, проявившие мужество и отвагу при выполнении боевых задач. Десантники награждены знаками отличия «Георгиевский крест» IV степени, медалями Жукова, Суворова, «За отвагу», «За спасение погибавших». Начальник штаба одного из соединений Воздушно-десантных войск поблагодарил своих десантников за героизм, проявленный в ходе выполнения боевых задач, а также пожелал скорейшей Победы. Ранее Минобороны опубликовало кадры награждения на передовой бойцов Центрального военного округа. Награды вручили представители командования группировки «Центр» и командир подразделения. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика