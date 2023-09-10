Армия Бойцов ЦВО наградили за мужество и героизм в зоне спецоперации Военнослужащих наградили медалями Жукова и ведомственными медалями «За воинскую доблесть» II степени прямо на передовых позициях. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) получили государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции. Кадры награждения распространило Минобороны России. Бойцов, проявивших мужество и героизм в ходе ведения боевых действий, наградили медалями Жукова и ведомственными медалями «За воинскую доблесть» II степени прямо на передовых позициях. Награды вручили представители командования группировки «Центр» и командир подразделения. «Пришла цель, навел, произвел огонь и поразили цель, боевую машину “Казак”. “Грады” сейчас новые, они автоматизированные. Есть специальный пульт, нет ручной наводки. Быстро наводимся и поражаем», - рассказал о своей боевой работе награжденный наводчик с позывным «Фил». Перед военнослужащими выступил коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски ЦВО. Артисты исполнили множество известных песен и танцевальных номеров, а продемонстрировали мастерство владения фланкировкой казачьими шашками. Для бойцов исполнил авторские песни артист Артем Верхолашин. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим - Героям России, отличившимся в зоне военной операции. Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика