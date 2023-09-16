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Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата «Маршал Шапошников»

07:40 16.09.2023
Глава КНДР увидел противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и комплексы крылатых ракет «Калибр».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Лидеру КНДР Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата «Маршал Шапошников» во время встречи с Сергеем Шойгу во Владивостоке. В частности, глава Северной Кореи увидел противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр».

Также Ким Чен Ыну и сопровождавшему его министру обороны РФ Сергею Шойгу рассказали о современном ракетном и артиллерийском оружии, которым оснащен модернизированный фрегат. После модернизации он способен не только бороться с подлодками врага, но и вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Обо всем этом гостям сообщил главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу и Ким Чен Ын посетили фрегат «Маршал Шапошников». На борту их встретил командир корабля Сергей Меркулов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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