Лидеру КНДР Ким Чен Ыну представили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»
Северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в ходе его поездки во Владивосток показали гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На аэродроме Кневичи во Владивостоке Ким Чен Ын встретился с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. В ходе встречи командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал о летно-технических возможностях комплекса «Кинжал».
В комплекс входят ракетоносец Миг-31И с ракетой «Кинжал», а также система управления ей.
В МО РФ подчеркнули, что этот авиационный комплекс уникален и уже продемонстрировал свою высокую боевую эффективность.
Ранее сообщалось о прибытии Ким Чен Ына на аэродром Кневичи во Владивостоке, где он встретился с Сергеем Шойгу. Лидеру КНДР и министру обороны РФ показали образцы современной российской авиации.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.