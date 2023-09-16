Посол Антонов оценил усилия Вашингтона по возвращению к зерновой сделке

Анатолий Антонов указал на то, что в США стремятся не упоминать о меморандуме РФ-ООН, определяющий продвижение продовольствия и удобрений из России на глобальные рынки.

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Белый дом должен снять санкционные барьеры в отношении России, если он тревожится о нуждающихся в зерне государствах. Посол РФ в США Анатолий Антонов призвал американскую сторону перестать заниматься «тиражированием пустых инсинуаций» и «мифотворчеством».

«Местные чиновники, занимаясь мифотворчеством, в очередной раз перекладывают с больной головы на здоровую. Россия неоднократно, в первую очередь на высшем уровне, подчеркивала, что дверь для восстановления работы черноморской инициативы остается открытой», - призвал российский посол.

Анатолий Антонов напомнил, что для возобновления зерновой сделки необходимо «обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей».

«Здесь стремятся об этом не говорить, но данные соглашения включают в себя не только "украинскую" часть, но и не менее важный меморандум Россия-ООН о продвижении отечественного продовольствия и удобрений на глобальные рынки», - подытожил высокопоставленный дипломат.

Сутками ранее посол Антонов назвал дорогой в никуда «раскручивание санкционной спирали». Он добавил, что в вопросах отстаивания принципов равноправия у России немало сторонников и единомышленников.