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В Подмосковье погиб полицейский при погоне за водителем

Дарина Криц
04:25 16.09.2023
Автомобиль правонарушителя удалось остановить в подмосковной деревне Вертлино . Водитель вышел из салона и выстрелил в одного из инспекторов.
В Подмосковье погиб полицейский при погоне за водителем
© Фото: Баранов Владимир Globallook Press
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В Подмосковье в Солнечногорском районе был смертельно ранен полицейский, в которого выстрелил водитель. Сотрудники ДПС преследовали автомобиль, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки. Прежде полицейские потребовали остановить автомобиль, но водитель проигнорировал их требование и попытался скрыться. Инцидент произошел на 2-ом километре Таракановского шоссе вечером 15 сентября.

Автомобиль удалось догнать в деревне Вертлино . Там автомобиль правонарушителя был остановлен, водитель вышел из него и выстрелил в одного из инспекторов. Как сообщает «360», от полученного ранения полицейский скончался.

«Его напарник ответным огнем из табельного оружия ранил злоумышленника. Нападавший с телесными повреждениями госпитализирован», - сообщило СМИ.

Позже стало известно, что стрелявшим водителем оказался москвич 1970 года рождения.

Ранее в Батайске полицейские установили личность стрелявшего в участника спецоперации. Ему 28 лет, выяснить его личность удалось после изучения записей с камер наблюдения и опроса очевидцев. Сейчас ведется розыск злоумышленника.

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