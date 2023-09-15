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Расчет миномета «Василек» обрушил удар на боевиков на Купянском направлении

06:02 15.09.2023
Расчеты 82-мм автоматических минометов «Василек» успешно поражают цели в зоне СВО, применяя тактику «кочующего орудия».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов кочующих 82-мм автоматических минометов «Василек» Западного военного округа (ЗВО) при выполнении огневых задач на Купянском направлении в зоне СВО. На опубликованном видео российские бойцы наносят поражение военным объектам ВСУ.

Данные о наращивании сил противника на Купянском направлении получила разведка. Для удара по опорным пунктам украинских националистов решили применить миномет «Василек».

Один из наиболее эффективных способов работы - «кочующий миномет». Он заключается в быстрой смене огневой позиции. Скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью беспилотного летательного аппарата.

К стрельбе готовятся быстро. Используют буссоль, наводятся - все это занимает не больше трех минут. После этого на противника обрушивается град мин.

Умелые действия личного состава под руководством опытных командиров обеспечивают одновременно высокую степень поражения и безопасность личного состава при использовании тактики «кочующий миномет».

Ранее российские артиллеристы показали свою боевую работу. На опубликованных кадрах они обрушили на противника удар из РСЗО «Град».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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