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Украина, Чубайс и президентские выборы: о чем говорил Путин на пленарном заседании ВЭФ

Константин Коковешников
Игнат Далакян
20:25 12.09.2023
Владимир Путин принял трехчасовое участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вопросы об Украине, предстоящих выборах президента России, про Чубайса и травле Трампа в США. Все это часть трехчасового участия Владимира Путина в пленарном заседании Восточного экономического форума. Конечно, много говорили и о развитии Дальнего Востока - ведь это стратегическое направление для нашей страны.

Москву и Владивосток разделяет 7 часовых поясов. И приезжая сюда, говорит Владимир Путин, он уже привык, что организм путается. В чем точно нет никакой путаницы, продолжает он - так это в том, что Дальний Восток остается одним из приоритетов политики России на весь XXI век. Но дело не только в развитии отдельной пусть и такой стратегически важной части страны, сколько в выстраивании здесь важнейших экономических связей.

«По сути, рождается новая модель взаимоотношений, интеграции, но уже не по западным лекалам, для избранных, для избранного "золотого миллиарда", а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира», - заявил Владимир Путин.

Форум хотя и носит статус экономического, посвящен обсуждению проблем по самым разным темам. И одна из важнейших, предопределивших многое в глобальной сфере, спецоперация России по защите Донбасса. По словам президента, потери с начала так называемого контрнаступления с украинской стороны уже превысили 71 тысячу военнослужащих.

«Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которые их кидают в этом контрнаступлении. Мне просто командиры рассказывают с поля боя. Это удивительно!», - сказал Путин.

О переговорах вопрос модератора президенту возник в контексте состоявшегося недавно визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. После своей поездки он заявил, что не видит со стороны России готовность к мирному урегулированию. При этом именно на Украине действует указ Зеленского о запрете переговоров с Владимиром Путиным.

«Мне со многих сторон те люди, с которыми общаемся, которые выступают или хотели бы выступить в качестве посредников, говорят, а вот готовы ли вы на прекращение боевых действий? Как мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? Они будут наступать, а мы скажем, а мы прекращаем ? Мы же не троцкисты. Движение - все, конечная цель - ничто. Это плохая теория», - сказал президент РФ.

Кроме этого Владимир Путин рассказал новые подробности об одной из недавних вылазок украинской диверсионно-разведывательной группы. Часть ее участников ликвидировали, остальные в ходе допросов признались, что готовили нападение на АЭС, а диверсию их планировали сотрудники британских спецслужб.

Еще один вопрос - о возможном проведении в России новой мобилизации. Президент рассказал, что за последние 7 месяцев добровольцами в зону СВО отправились 270 тысяч человек. И сегодня этот процесс не прекращается. Ежедневно в пункты отбора приходят до полутора тысяч военнослужащих.

Подробнее о том, какие темы затронул Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума смотрите в материале Константина Коковешникова.

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