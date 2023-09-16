Умер актер Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериале «Солдаты»

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Российский актер Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни. Об этом в соцсети «Вконтакте» написал его коллега Антон Белов, игравший вместе с Гришечкиным на сцене «Театра-студии на Юго-Западе».

«Вячеслав Германович. Родной. Покойся с Миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра. Навсегда в сердце», - говорится в публикации.

Гришечкин сыграл роль полковника Староконя в сериале «Солдаты», также он снимался в сериалах «Бригада», Счастливы вместе», «Каменская» и во многих российских фильмах.