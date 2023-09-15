В Мариуполе нашли медкарты бойцов «Азова»*, страдавших психическими расстройствами

Саперы ВВО обнаружили в мариупольской больнице МВД медкарты бойцов «Азова»*. Оказалось, что среди них были люди, страдающие шизофренией и психопатией, а также с суицидальными наклонностями.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Саперы ВВО при разминировании больницы МВД нашли медкарты бойцов батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Мариуполе. Оказалось, что в батальоне служили люди с суицидальными наклонностями, страдающие шизофренией и психопатией.

Часть здания уже разминирована, но осторожность не помешает. Пробираться приходится практически на ощупь, под ногами старые матрасы, стекла, строительный мусор. Весной прошлого года здесь шли ожесточенные бои. Здание мариупольской больницы управления МВД удерживала нацгвардия Украины. В частности, входивший в эту структуру запрещенный в России полк «Азов»*.

В подвале больницы саперы обнаружили матрасы и детские игрушки. По словам местных, здесь националисты удерживали мирных жителей фактически в заложниках.

Поначалу мирные жители прятались в подвале от обстрелов. Когда здание заняли националисты, выйти из подвала они уже не смогли. Бомбоубежище превратилось в тюрьму. Сапер с позывным «Док» родом из Мариуполя и был очевидцем того, что происходило в городе.

«Когда у них начала заканчиваться еда, солдаты под предлогом того, что сверху шли бои, не выпускали их на улицу, не давали возможность нормально питаться. Находились 35 человек, пожилые люди в основном», - рассказал он.

Азовцев* выбили из больницы спустя две с половиной недели. Российские военнослужащие сразу же принесли заложникам чистую воду и сухпайки. Мариуполец Михаил рассказывает: националисты могли схватить любого прямо на улице. У него, к счастью, забрали только автомобиль.

В подвале обнаружили и медицинские карты националистов. Боевики «Азова»* были прикреплены к этой больнице. Оказалось, что многие до службы проходили лечение в психиатрических клиниках. Вот краткий анамнез из медицинской карты стрелка роты охраны.

«Попросил разрешение командира надеть бронежелет. В дальнейшем не хотел его снимать. На замечание отреагировал следующим образом: подошел к командиру и шепотом стал цитировать законы Ньютона», - говорится в документе.

Медицинская карта еще одного «азовца»* - помощника гранатометчика 1998-го года рождения говорит о его нестабильном психическом состоянии.

«Со слов пациента, изменения в психическом состоянии отмечает с 11-го класса. Когда внезапно начал интересоваться язычеством, отказался от христианства, стал много времени проводить за изучением специфической литературы. Решил нанести себе на предпльечья руны, что и сделал с помощью ножа. На фоне ссоры с любимой девушкой совершил суицидальную попытку», - указано в медкарте.

Как рассказал один из пленных азовцев* Максим Литвин, в Донецкой Народной Республике к «Азову»* было негативное отношение. По его словам, члены батальона знали, что их подразделение имеет определенную славу в регионе.

Судьбу военных преступников решит суд. Что будет со зданием больницы, пока не известно. Сейчас его разминируют саперы, медленно осматривая каждый предмет. Здесь все еще могут оставаться боеприпасы или мины-ловушки, оставленные националистами.

Ранее пленный солдат рассказал, как украинская артиллерия била по своим при попытке сдаться в плен.

*- террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.