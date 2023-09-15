В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Мариуполе нашли медкарты бойцов «Азова»*, страдавших психическими расстройствами

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
08:00 15.09.2023
Саперы ВВО обнаружили в мариупольской больнице МВД медкарты бойцов «Азова»*. Оказалось, что среди них были люди, страдающие шизофренией и психопатией, а также с суицидальными наклонностями.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Саперы ВВО при разминировании больницы МВД нашли медкарты бойцов батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Мариуполе. Оказалось, что в батальоне служили люди с суицидальными наклонностями, страдающие шизофренией и психопатией. 

Часть здания уже разминирована, но осторожность не помешает. Пробираться приходится практически на ощупь, под ногами старые матрасы, стекла,  строительный мусор. Весной прошлого года здесь шли ожесточенные бои. Здание мариупольской больницы управления МВД удерживала нацгвардия Украины. В частности, входивший в эту структуру запрещенный в России полк «Азов»*.

В подвале больницы саперы обнаружили матрасы и детские игрушки. По словам местных, здесь националисты удерживали мирных жителей фактически в заложниках.

Поначалу мирные жители  прятались в подвале от обстрелов. Когда здание заняли националисты, выйти из подвала они уже не смогли. Бомбоубежище превратилось в тюрьму. Сапер с позывным «Док» родом из Мариуполя и был очевидцем того, что происходило в городе.

«Когда у них начала заканчиваться еда, солдаты под предлогом того, что сверху шли бои, не выпускали их на улицу, не давали возможность нормально питаться. Находились 35 человек, пожилые люди в основном», - рассказал он.

Азовцев* выбили из больницы спустя две с половиной недели. Российские военнослужащие сразу же принесли заложникам чистую воду и сухпайки. Мариуполец Михаил рассказывает: националисты могли схватить любого прямо на улице. У него, к счастью, забрали только автомобиль.

В подвале обнаружили и медицинские карты националистов. Боевики «Азова»* были прикреплены к этой больнице. Оказалось, что многие до службы проходили лечение в психиатрических клиниках. Вот краткий анамнез из медицинской карты стрелка роты охраны.

«Попросил разрешение командира надеть бронежелет. В дальнейшем не хотел его снимать. На замечание отреагировал следующим образом: подошел к командиру и шепотом стал цитировать законы Ньютона», - говорится в документе.

Медицинская карта еще одного «азовца»* - помощника гранатометчика 1998-го года рождения говорит о его нестабильном психическом состоянии.

«Со слов пациента, изменения в психическом состоянии отмечает с 11-го класса. Когда внезапно начал интересоваться язычеством, отказался от христианства, стал много времени проводить за изучением специфической литературы. Решил нанести себе на предпльечья руны, что и сделал с помощью ножа. На фоне ссоры с любимой девушкой совершил суицидальную попытку», - указано в медкарте.

Как рассказал один из пленных азовцев* Максим Литвин, в Донецкой Народной Республике к «Азову»* было негативное отношение. По его словам, члены батальона знали, что их подразделение имеет определенную славу в регионе.

Судьбу военных преступников решит суд. Что будет со зданием больницы, пока не известно. Сейчас его разминируют саперы, медленно осматривая каждый предмет. Здесь все еще могут оставаться боеприпасы или мины-ловушки, оставленные националистами.

Ранее пленный солдат рассказал, как украинская артиллерия била по своим при попытке сдаться в плен.

*- террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:21 ОПК
Видео
Шойгу на Арсеньевском заводе осмотрел тренажерный комплекс для летчиков Ка-52М
05:00 В стране и мире
Видео
Боец «Волга» рассказал о неудачной попытке боевиков форсировать Днепр
22:39 В стране и мире
В Дагестане произошел пожар в многоквартирном доме после взрыва газа
21:00 В стране и мире
Видео
Приглашенная Путиным на запуск «Союза» лицеистка Андреева приехала на Байконур
15:53 В стране и мире
МИД России объявил персонами нон грата двух американских дипломатов
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.