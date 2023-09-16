В Новой Москве задержали стрелявшего в парке мужчину

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На территории Новой Москвы мужчина устроил стрельбу в парке. Инцидент произошел на территории парка Филатов Луг. Очевидцы вызвали полицию, сказав, что у мужчины в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие.

По информации РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место и задержали нарушителя. У него был изъят травматический пистолет, зарегистрированный согласно порядку.

Сообщается, что идет проверка и действиям мужчины дадут правовую оценку, примут процессуальное решение. Также указано, что стрелявший испугался двоих мужчин и поэтому произвел выстрел вверх для своей безопасности.

Сутками ранее мужчина смертельно ранил полицейского, уходя от преследования. Он проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке, попытался скрыться. Его автомобиль удалось догнать в деревне Вертлино . Там автомашина была остановлена, а водитель вышел из него и выстрелил в одного из инспекторов.