В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Новой Москве задержали стрелявшего в парке мужчину

Дарина Криц
23:38 16.09.2023
Был изъят травматический пистолет, в отношении стрелявшего проводится проверка.
В Новой Москве задержали стрелявшего в парке мужчину
© Фото: Баранов Владимир Globallook Press
Читайте нас на:

На территории Новой Москвы мужчина устроил стрельбу в парке. Инцидент произошел на территории парка Филатов Луг. Очевидцы вызвали полицию, сказав, что у мужчины в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие.

По информации РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место и задержали нарушителя. У него был изъят травматический пистолет, зарегистрированный согласно порядку.

Сообщается, что идет проверка и действиям мужчины дадут правовую оценку, примут процессуальное решение. Также указано, что стрелявший испугался двоих мужчин и поэтому произвел выстрел вверх для своей безопасности.

Сутками ранее мужчина смертельно ранил полицейского, уходя от преследования. Он проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке, попытался скрыться. Его автомобиль удалось догнать в деревне Вертлино . Там автомашина была остановлена, а водитель вышел из него и выстрелил в одного из инспекторов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:35 В стране и мире
Мали, Буркина-Фасо и Нигер объединились в союз для коллективной обороны
18:23 В стране и мире
Масочный режим ввели в Доме правительства РФ
17:33 В стране и мире
Видео
Политолог Бридже: Турции сложно отказаться от России ради ЕС
15:17 В стране и мире
Польша запретила въезд российских авто с 17 сентября
14:10 Армия
МО РФ сообщило о нанесении 11 групповых ударов по инфраструктуре и арсеналам ВСУ
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.