В стране и мире Кассетный боеприпас залетел в кухню донецкой многоэтажки Елизавета Егорова Женщину, которая была на кухне квартиры, где взорвался кассетный боеприпас, увезли на скорой помощи. © Фото: Алексей Куденко РИА Новости Читайте нас на: В ходе обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка кассетный боеприпас попал на кухню седьмого этажа многоэтажного дома. Как сообщает РИА Новости, двое мирных жителей получили ранения. «Взрыв. Жена была на кухне, в кухню и попало. Ее забрала скорая, оказали ей первую помощь и забрали в больницу», - цитирует агентство слова мужа пострадавшей. Ранее в Донецке машина насмерть сбила военкора Геннадия Дубового. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал, что Дубовой ходил за цветами для своей жены, которая должна была приехать на следующий день. Однако домой журналист так и не попал. Экспертное мнение и аналитика