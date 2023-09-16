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Кассетный боеприпас залетел в кухню донецкой многоэтажки

Елизавета Егорова
20:30 16.09.2023
Женщину, которая была на кухне квартиры, где взорвался кассетный боеприпас, увезли на скорой помощи.
Кассетный боеприпас залетел в кухню донецкой многоэтажки
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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В ходе обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка кассетный боеприпас попал на кухню седьмого этажа многоэтажного дома. Как сообщает РИА Новости, двое мирных жителей получили ранения.

«Взрыв. Жена была на кухне, в кухню и попало. Ее забрала скорая, оказали ей первую помощь и забрали в больницу», - цитирует агентство слова мужа пострадавшей.

Ранее в Донецке машина насмерть сбила военкора Геннадия Дубового. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал, что Дубовой ходил за цветами для своей жены, которая должна была приехать на следующий день. Однако домой журналист так и не попал.

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