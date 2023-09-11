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НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в 2024 году

Вероника Волосунова
09:37 11.09.2023
Крупнейшие со времен холодной войны учения в НАТО с участием более 40 тысяч военнослужащих могут пройти в следующем году.
НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения в 2024 году
© Фото: Staff Sgt. Oscar Gollaz, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Страны-участники НАТО хотят провести крупнейшие со времен холодной войны учения уже в следующем году. О планах членов североатлантического альянса сообщает газета Financial Times. 

«НАТО готовится провести в следующем году крупнейшие со времен холодной войны учения с участием объединенного командования, собрав более 40 тысяч военнослужащих для отработки действий по отражению нападения РФ против одного из членов альянса», - передает издание.

Сообщается, что учения будут называть «Стойкий защитник», они должна начаться весной 2024 года на территории Германии, Польши и стран Прибалтики. В рамках учений планируется выполнить от 500 до 700 задач на ведение воздушного боя, в них также будут участвовать свыше 50 кораблей.

Кроме того, по данным издания, в учениях также примет участие Швеция, заявка на вступление в НАТО которой до сих пор находится на стадии рассмотрения - окончательный вердикт не огласили Венгрия и Турция.

Ранее в шведском МИД заявили, что Стокгольм полностью готов к вступлению в НАТО и ожидает одобрения от Турции. Однако Анкаре откладывает это решение, требуя от Швеции начать борьбу с террористами.

В начале этого года у турецкого посольства в Стокгольме прошла акция публичного сожжения Корана - в Шведском МИД провокаторов оправдали. В июне во время празднования Курбана-байрама, одного из двух главных мусульманских праздников, снова сожгли Коран - теперь уже у мечети в шведской столице.

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