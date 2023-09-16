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В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связано введение масочного режима в Доме Правительства

Елизавета Егорова
19:25 16.09.2023
Осенью гриппом, короновирусом и ОРВИ болеют чаще, так как на улице становится холоднее, и увеличивается число социальных контактов - люди возвращаются с отпусков и каникул.
В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связано введение масочного режима в Доме Правительства
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Роспотребнадзоре прокомментировали введение временного масочного режима на территории Дома Правительства. Представитель службы рассказал, что рост заболеваний ОРВИ, гриппом и короновирусом это вполне ожидаемая ситуация с приходом осени.

«С наступлением осеннего периода традиционно наблюдается рост заболеваний ОРВИ, гриппа и Covid-19. Это ожидаемая и прогнозируемая ситуация, которая связана с рядом факторов», - говорится в сообщении.

Причинами заболеваний являются похолодание и учащение социальных контактов: люди возвращаются в школы/на работу с летних каникул и отпусков.

Сегодня стало известно, что на территории Дома Правительства был временно введен масочный режим. Об этом «Звезде» сообщила пресс-служба кабмина.

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