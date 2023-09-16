Масочный режим ввели в Доме правительства РФ
Пресс-служба кабина сообщила, что на территории Дома Правительства временно был введен масочный режим.
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В Доме Правительства Российской Федерации временно ввели масочный режим, сообщила «Звезде» пресс-служба кабмина.
«На территории Дома Правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим», - говорится в сообщении пресс-службы.
Такая необходимость возникла на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и короновирусом.
В начале сентября первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден заразилась COVID-19, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Президент Джо Байден также сдал тест, он оказался отрицательным.