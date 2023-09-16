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Москвичам пообещали +25 градусов на следующей неделе

Игнат Далакян
16:40 16.09.2023
По словам метеоролога Поздняковой, не исключено, что суббота и воскресенье следующей недели станут самыми теплыми днями
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Баранов Владимир, Globallook Press
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Погода в Москве на следующей неделе может достигать до +25 градусов. Об этом в беседе со «Звездой» заявила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В субботу и воскресенье столичный регион будет находиться в прохладном воздухе, поэтому температурный режим будет близок к климатической норме. То есть в ночные часы не исключены даже понижения температуры до слабоотрицательных значений, потому что погоду будет определять антициклон. Мы будем находиться практически в центре этого атмосферного вихря», - объяснила метеоролог.

Эксперт также рассказала, что на следующей неделе погода будет теплой

«То, что касается последующих дней, если в понедельник мы еще при прохождении атмосферного фронта ждем днем небольшой кратковременный дождь, но ночь уже будет значительно теплее, чем ночь на воскресенье. Преобладающая температура по региону будет +6… +11 градусов, в Москве - +8…+10. То, что касается дневной температуры, то она будет чуть ниже, чем то, что мы будем наблюдать в воскресенье. В Москве максимальная температура в понедельник +17…+19 , по области - +14…+19 градусов. В последующие дни атмосферное давление будет расти», - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы.

Позднякова отметила, что во вторник и в ночные часы в среду и четверг будет преобладать переменная облачность без осадков, но мы будем находиться в теплой части антициклона, поэтому ночи будут довольно теплыми. По ее словам, преобладающая температура в Москве будет порядка +10… +11 градусов, по области - +7… +12. Максимальная температура будет колебаться в пределах +17…+22 градусов.

«Мы рассчитываем на то, что влияние антициклона, которое обеспечивает нас такой, как бы теплой, можно сказать, что это "бабье лето", у нас удержится до конца календарной недели. Не исключено даже, что и суббота, воскресенье будут самыми теплыми днями недели», - рассказала Позднякова.

Согласно ее словам, именно в выходные дни следующей недели мы будем находиться в самой теплой части антициклона. Поэтому при юго- и юго-восточных ветрах погода может повышаться до +20..+25 градусов.

Ранее метеоролог Вильфанд рассказал, что такое бабье лето и чем оно отличается от потепления. По словам эксперта, бабье лето наступает после длительного периода прохладной и дождливой погоды с порывами ветра.

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