Почти 180 пар зарегистрировали за год в Зале торжеств храма ВС РФ

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Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России Минобороны России подвел итоги года работы Зала торжеств. Здесь проходят выездные регистрации брака, организованные совместно с Московским областным Дворцом бракосочетания №3 Главного управления ЗАГС Московской области. За это время 88 военнослужащих создали здесь свои семьи. Всего же за время своей работы Зал торжеств провел 179 церемоний бракосочетания.

Открытая год назад площадка пользуется популярностью из-за своей уникальности и духовной составляющей. Для молодоженов здесь есть все, что необходимо для главной семейной церемонии: живой звук, торжественная обстановка зала, наполненного светом, «Мостик счастья», где можно закрыть символический замочек на счастье и незабываемый вид на Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кроме того, каждая пара, которая проводит церемонию бракосочетания в Музейно-храмовом комплексе российских Вооруженных сил может ударить в главный колокол Главного храма ВС РФ в ознаменование рождения новой семьи.

Для российских военнослужащих, которые планируют создание семьи, здесь предусмотрены льготы. Они могут использовать Зал торжеств Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России для церемонии бракосочетания абсолютно бесплатно. Для остальных пар регистрация проводится на общих основаниях.

Для организации регистрации брака на территории комплекса необходимо подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Там выбрать Дворец бракосочетания №3 Главного управления ЗАГС Московской области, место проведения «Музейно-храмовый комплекс ВС РФ», желаемую дату проведения церемонии или лично посетить Дворец.

Ранее у Главного храма ВС РФ прошел торжественный митинг в честь Дня военного автомобильного инспектора. ВАИ России отметила 81 год со дня создания.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.