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У Главного храма ВС РФ прошел торжественный митинг в честь Дня ВАИ

19:42 26.08.2023
Бойцы ВАИ продолжают свою работу на новых территориях и выполняют задачи спецоперации, рискуя собственными жизнями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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У стен Главного Храма Вооруженных сил состоялся торжественный митинг в честь Дня военного автомобильной инспектора (ВАИ). Российская ВАИ сегодня отмечает 81 год со дня создания. За это время служба прошла долгий путь - от внештатных подразделений в военных гарнизонах до самостоятельной структуры Минобороны, которая успешно выполняет задачи в зоне спецоперации.

Военная авто-инспекция, как и вся военная полиция в целом, активно помогает мирному населению на новых территориях. Бойцы военной полиции прокладывают безопасные маршруты для гражданского транспорта там, где каждый день рвутся украинские снаряды.

«Сегодня военнослужащие ВАИ, как и предшественники в ВОВ, обеспечивают безопасность в новых регионах, рискуя собственной жизнью. Говоря о выполнении задач в СВО, нельзя не отметить, что среди общих потерь есть погибшие из ВАИ. Мы всегда будем помнить и чтить их подвиги», - сказал Виталий Кох, заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны РФ.

Бойцы военной полиции выполняют самые разные функции, от сопровождения колонн военной техники до поиска угнанных автомобилей и пропавших детей. Они в том числе обеспечивают порядок в Запорожской области вместе с ополченцами Запорожья.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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