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Политолог Бридже: Турции сложно отказаться от России ради ЕС

Елизавета Егорова
17:33 16.09.2023
Турции выгодно сохранять Россию как своего делового партнера - турецкие компании имеют договоренности с российскими предпринимателями.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Klaus Ohlenschläger, picture alliance, Globallookpress
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Пути Турции и Евросоюза действительно могут разойтись, заявил нашему телеканалу политолог и эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже. По словам эксперта, Турция может пойти по своему независимому пути, так как политика ЕС ей не близка.

Сейчас Турция сблизилась с Россией, и ей выгодно сохранить нашу страну в качестве союзника и партнера.

«Турции Россия выгодна как партнер. Также и России нужна Турция... Турецкие компании имеют договоренности с российскими предпринимателями. Поэтому сложно будет Турции отказаться от России», - сказал Бридже.

Кроме того, президент Реджеп Эрдоган не поддерживает политику ЕС в отношении России. Союз ограничивает русскую культуру и права граждан РФ на своей территории. Подобные действия создают только больше проблем.

Политолог отметил и тот факт, что Евросоюз боится тесного сотрудничества с мусульманской страной, которая может начать влиять на внутреннюю повестку ЕС.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция может пойти разными путями с Евросоюзом. По его словам, ЕС сам стремится разорвать отношения со страной. Союз упрекнул Турцию в недостаточном следовании демократическим ценностям.

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