Эрдоган заявил, что Турция может пойти разными путями с ЕС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «может пойти с Евросоюзом разными путями». Такое заявление он озвучил после отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами с регионе.

«Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо», - заяви президент Турции на пресс-конференции.

В ежегодном докладе Европарламента Анкаре сделали предупреждение, что если страна не изменит свой курс и не найдет выход из тупика в отношениях с ЕС, то процесс ее вступления в объединения не состоится. Документ указывает, что проблема заключается в вопросах соблюдения Турцией «демократических ценностей» и норм Евросоюза.