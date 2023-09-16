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Эрдоган заявил, что Турция может пойти разными путями с ЕС

Алексей Курильченко
13:49 16.09.2023
По словам президента Турции, ЕС стремится разорвать отношения с Анкарой.
Эрдоган заявил, что Турция может пойти разными путями с ЕС
© Фото: Recep Tayyip Erdogan Office, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «может пойти с Евросоюзом разными путями». Такое заявление он озвучил после отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами с регионе.

«Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо», - заяви президент Турции на пресс-конференции.

В ежегодном докладе Европарламента Анкаре сделали предупреждение, что если страна не изменит свой курс и не найдет выход из тупика в отношениях с ЕС, то процесс ее вступления в объединения не состоится. Документ указывает, что проблема заключается в вопросах соблюдения Турцией «демократических ценностей» и норм Евросоюза.

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