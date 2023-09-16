ВКС России уничтожили два украинских МиГ-29 и три Су-25 ударом по аэродрому в районе Кривого Рога

Удар по аэродрому противника Долгинцево в Днепропетровской области был нанесен 11 сентября.

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Воздушно-космические сил России 11 сентября нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог, на котором располагали самолеты украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В результате удара, согласно уточненным данным, было уничтожено два украинских истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25.

Также МО РФ сообщило о нанесении групповых ударов по инфраструкутре и арсеналам украинских боевиков. За несколько дней ударов было нарушено материально-техническое обеспечение врага и поставки западного вооружения.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов