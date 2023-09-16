МО РФ сообщило о нанесении 11 групповых ударов по инфраструктуре и арсеналам ВСУ

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Вооруженные силы России с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для групповых ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты. В результате у противника было нарушено материально-техническое обеспечение группировок войск на Донецком и Запорожском направлениях, а также поставки западного вооружения. Уничтожен крупный арсенал украинских боевиков.

Также в Минобороны сообщили об ударе по аэродрому в Днепропетровской области. Уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов