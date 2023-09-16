Умер актер из сериала «Саша + Маша» Кечаев

Актер скончался после продолжительной и тяжелой болезни.

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Актер и режиссер Игорь Кечаев скончался на 63-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом говорится в сообщении на сайте «Электротеатра Станиславский».

«После тяжкой и продолжительной болезни вчера умер актер и режиссер Игорь Викторович Кечаев», - рассказали в театре.

Кечаев в качестве режиссера работал над сериалами «Товарищи полицейские», «Поздние цветы», «Чужой ребенок», «Она, он и она», «Чужая жизнь». Последней его картиной стала мелодрама «Срок давности».

Артист также снимался в фильмах «Меня зовут Арлекино», «Ленинград. Ноябрь», сериале «Саша + Маша».

Ранее сообщалось о смерти актера Сергея Гришечкина. Он сыграл роль полковника Староконя в сериале «Солдаты», также он снимался в сериалах «Бригада», «Счастливы вместе», «Каменская» и во многих российских фильмах.