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Актриса Реука рассказала, что Гришечкин на съемках заряжал позитивом всех вокруг

Алексей Курильченко
11:52 16.09.2023
По словам актрисы, Гришечкин своим позитивным настроем подавал пример молодым актерам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Актриса театра и кино Карина Реука рассказал «Звезде» о совместной работе с актером Вячеславом Гришечкиным, который скончался в возрасте 61 года. По словам артистки, Гришечкин обладал удивительной особенностью заряжать позитивной энергией всех на съемочной площадке.

«Он был веселый и неутомляемый, с хорошим чувством юмора. Он был трудолюбивы и заряжал всех своей энергией молодых актеров, свои трудолюбием. У меня было всего два дня совместной работы с ним, мы снимали ночью, все были уставшие, но он был настолько позитивный, что молодежь брала с него пример - никто не ныл и не страдал, а наоборот - позитивом от него были заряжены. Можно о нем сказать только хорошее - чувствовалось, насколько он отзывчивый, добрый, порядочный, трудолюбивый и безумно жизнерадостный», - рассказала актриса.

Вячеслав Гришечкин скончался на 62-м году жизни, об этом написал его коллега Антон Белов. Актер известен ролью полковника Староконя в сериале «Солдаты», также он снимался в сериалах «Бригада», Счастливы вместе», «Каменская».

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