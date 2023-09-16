МО РФ показало кадры уничтожения танка ВСУ барражирующим боеприпасом
Вражеская бронетехника была уничтожена на Херсонском направлении.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка на Херсонском направлении. Российские десантники использовали для уничтожения вражеской машины барражирующий боеприпас.
В результате применения беспилотника танк украинских националистов воспламенился.
Ранее были опубликованы кадры артиллерийского удара по штурмовым группам украинских боевиков на Северском направлении. Для корректировки огня российские военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов