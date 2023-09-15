МО РФ показало кадр разрушительного артудара по украинским штурмовикам
Огонь артиллерии корректируется операторами БПЛА.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Министерство обороны России показало кадры артиллерийского удара по штурмовым гриппам украинских боевиков на Северском направлении. На корректировки огня российские военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты.
Точным огнем российской артиллерии штурмовая группа противника была успешно уничтожена.
Ранее Минобороны РФ показало, как российские военные уничтожают пункт временной дислокации противника на Херсонском направлении. В результате удара пункт размещения с подразделением ВСУ был уничтожен.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов