Пленный рассказал, как ВС РФ мощным огнем накрыли его блиндаж

ВС РФ наносили удары со всех сторон, подкрепление не приходило, связь с командованием пропала. Вскоре российские военнослужащие велели выйти из блиндажа с поднятыми руками, что украинцы и сделали.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Палахай рассказал, что его забрали по мобилизации и сразу отправили на передовую. Довезли на БМП, сказали идти до посадки и окопаться. Военнослужащим велели закрепиться, больше никаких задач не ставили.

Утром начался обстрел, связь с командованием пропала. В отряде было восемь человек, подкрепление не пришло, а русские обстреливали блиндаж со всех сторон. Украинцы были вынуждены сдаться.

«Сверху бомбят, спереди и сбоку стреляют, потом сверху прекратили, спереди стреляют, и решили сдаваться. Нам велели бросать оружие на землю, с поднятыми руками выходить. Так мы вышли», - поделился Анатолий.

Накануне Минобороны опубликовало видео с другим пленным украинцем, который признался, что бойцы ВСУ уже устали участвовать в боевых действиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.