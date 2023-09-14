Армия Армия спецоперация ТЕГИ

Пленный рассказал, как ВС РФ мощным огнем накрыли его блиндаж

11:24 14.09.2023
ВС РФ наносили удары со всех сторон, подкрепление не приходило, связь с командованием пропала. Вскоре российские военнослужащие велели выйти из блиндажа с поднятыми руками, что украинцы и сделали.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Пленный военнослужащий ВСУ Анатолий Палахай рассказал, что его забрали по мобилизации и сразу отправили на передовую. Довезли на БМП, сказали идти до посадки и окопаться. Военнослужащим велели закрепиться, больше никаких задач не ставили.

Утром начался обстрел, связь с командованием пропала. В отряде было восемь человек, подкрепление не пришло, а русские обстреливали блиндаж со всех сторон. Украинцы были вынуждены сдаться.

«Сверху бомбят, спереди и сбоку стреляют, потом сверху прекратили, спереди стреляют, и решили сдаваться. Нам велели бросать оружие на землю, с поднятыми руками выходить. Так мы вышли», - поделился Анатолий.

Накануне Минобороны опубликовало видео с другим пленным украинцем, который признался, что бойцы ВСУ уже устали участвовать в боевых действиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:52 В стране и мире
Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ спиртзавода
11:44 В стране и мире
Видео
Очевидец сняла на видео спасение ребенка из горящего дома в Отрадном
10:53 В стране и мире
Видео
Главарь банды киллеров Гагиев приговорен к пожизненному заключению
08:06 В стране и мире
Видео
Горящий в Саратовской области газопровод сняли вблизи
07:32 В стране и мире
Корабль «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров
Популярное
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
Путин удивился тому, что Чубайс «удрал» из России
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.