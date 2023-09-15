Суд приговорил к 12,5 года колонии контрабандиста, продававшего в США российское оружие

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Тверской областной суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима гражданина РФ Сергея Кабанова, который обвиняется в государственной измене. По данным следствия, Кабанов по заданию спецслужб США наладил контрабандный канал поставок российской военной продукции в Штаты.

«Кабанов С.С. осуществил отправку изделий в интересах американской фирмы Victory Procurement Service (г. Хантсвилл, штат Алабама), подконтрольной Министерству обороны США. Транспортировка военной техники в США осуществлялась транзитом через Латвийскую Республику», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Ранее Забайкальский краевой суд арестовал гражданку РФ по обвинению в госизмене. По данным следствия, она снимала на видео военных, которые отправлялись в зону СВО, и передавала материалы Украине.