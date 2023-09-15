РБК: правительство РФ сменит главу Росавиации Нерадько

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Глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

По неподверженным данным, Нерадько может заменить на посту главы один из его заместителей - Дмитрий Ядров, либо Владимир Потешкин. Росавиация не стала комментировать «Звезде» информацию о возможной отставке Нерадько.

Нерадько занял пост главы Росавиации в 2009 году. В 2020 году также получил должность первого заместителя министра транспорта, однако в 2021 году его сменил Андрей Костюк.

В прошлом году СМИ опубликовали информацию о том, что в кабинете Нерадько якобы прошли обыски по делу о взяточничестве. В Росавиации данную информацию опровергли.