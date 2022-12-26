В Росавиации опровергли сообщения о проведении обысков у руководителя ведомства
Сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) задержан в связи с получением «отката», обыски в кабинете главы ведомства не проводились. Об этом «Звезде» сообщили в ведомстве.
«Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан для проведения следственных мероприятий в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования», - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство и сотрудники Росавиации содействуют в расследовании, правоохранители изъяли необходимые документы. В Росавиации подчеркнули, задержание не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям.
«Сообщение о проведении обысков у руководителя Росавиации не соответствует действительности», - добавили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили об обысках в кабинете главы Росавиации Александра Нерадько, как утверждалось, они связаны с делом о взяточничестве.