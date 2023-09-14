МО РФ показало уничтожение пункта дислокации противника на Херсонском направлении
По выявленному разведкой пункту временной дислокации подразделения ВСУ был нанесен удар высокоточным оружием.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны РФ показало, как российские военные уничтожают пункт временной дислокации противника на Херсонском направлении.
В ведомстве сообщили, что разведчики обнаружили пункт дислокации украинских боевиков, после чего по нему был нанесен удар. В описании к видео сказано, что в результате удара пункт размещения с подразделением ВСУ был уничтожен.
Ранее Минобороны показало на видео, как FPV-дрон поражает блиндаж с украинскими боевиками под Клещеевкой.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.