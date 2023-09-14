МО РФ показало уничтожение пункта дислокации противника на Херсонском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны РФ показало, как российские военные уничтожают пункт временной дислокации противника на Херсонском направлении.

В ведомстве сообщили, что разведчики обнаружили пункт дислокации украинских боевиков, после чего по нему был нанесен удар. В описании к видео сказано, что в результате удара пункт размещения с подразделением ВСУ был уничтожен.

Ранее Минобороны показало на видео, как FPV-дрон поражает блиндаж с украинскими боевиками под Клещеевкой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.